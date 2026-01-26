Dove vedere in tv Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Nel girone D di Champions League femminile, ci si gioca il primo posto e dunque l’accesso diretto ai quarti di finale nella sfida tra Zeren Spor Kulübü Ankara e A. Carraro Prosecco DOC Conegliano, attese alla TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall. Il gruppo ha ormai una fisionomia chiara, tra le due squadre c’è un solo punto e le turche cercvheranno di ribaltare il risultato dell’andata per conquistare la prima piazza. Il precedente diretto del Palaverde resta uno dei match simbolo di questa Champions. Conegliano riuscì a spuntarla solo al tie-break, dopo oltre due ore di gioco, al termine di una gara in cui lo Zeren seppe reggere il ritmo delle campionesse d’Europa e colpire nei momenti chiave, costringendo le venete a una prova di grande lucidità. Da quel confronto in avanti, però, la squadra italiana ha cambiato passo, prendendo il largo nel girone con due successi netti sul Dresdner SC e una vittoria altrettanto autoritaria sul campo del ŁKS Łódź, confermando una superiorità tecnica e mentale emersa con continuità.

La trasferta di Ankara arriva così in un momento favorevole per Conegliano, prima anche in Serie A1 con 20 vittorie su 21 partite e già arrivata al primo trofeo stagionale, conquistato a Torino con il successo in Coppa Italia in finale contro Scandicci. Un ruolino di marcia che racconta solidità e profondità di roster, ma che non elimina le insidie di un campo dove lo Zeren ha costruito gran parte del proprio percorso europeo. La formazione turca, infatti, ha fatto del fattore campo uno degli elementi centrali della propria Champions, superando con autorità Dresda e Łódź e trovando conferme anche in campionato. Nella Sultanlar Ligi, lo Zeren occupa il quarto posto, alle spalle del terzetto VakifBank–Fenerbahçe–Eczacibasi, dimostrando una continuità che rafforza il peso specifico di questo confronto. Per Ankara, la sfida contro Conegliano rappresenta un test di livello assoluto, utile per misurare definitivamente le ambizioni continentali dopo una fase centrale del girone giocata con grande solidità.

Per Conegliano, invece, il match ha un valore importante dopo la vittoria nella Coppa Italia dello scorso week end (primo trionfo stagionale): confermare la leadership nel gruppo e continuare a costruire ritmo e certezze in vista della fase a eliminazione diretta. Oltre che a tenere a bada un avversario di ottimo livello, Santarelli dovrà cercare anche di gestire le energie, visto che non più tardi di sabato e domenica Conegliano ha giocato i due match impegnativi di Torino

Dal punto di vista dell’organico, lo Zeren può contare in cabina di regia sull’ex azzurra Ofelia Malinov, rientrata recentemente dopo un infortunio, affiancata dalle giovani turche Eylul Karadas e Nisa Nur Yilmaz. In posto due spiccano due profili di grande esperienza internazionale come la russa Anna Lazareva e la serba Brankica Mihajlovic, mentre in banda il mix tra talento e solidità garantisce profondità di soluzioni offensive. Al centro emergono nomi di affidabilità assoluta come Kubra Akman, Beyza Arici e la serba Maja Aleksic, con la coppia di liberi Ozlem Alkan–Ceren Onal a dare equilibrio e continuità a un sistema chiamato a reggere l’urto contro una delle squadre più complete del panorama europeo.

Il fischio d’inizio è in programma al TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara alle 16.00 di martedì 27 gennaio. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Max 206, in streaming la partita si potrà seguire su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), Sky Go, Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Ankara Zeren Spor Kulübü e A. Carraro Prosecco DOC Conegliano

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE OGGI

Martedì 27 gennaio – TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara – Girone D (quinta giornata)

Ore 16.00 Ankara Zeren Spor Kulübü vs A. Carraro Prosecco DOC Conegliano. Diretta Tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Sky Go, Dazn, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport