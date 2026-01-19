Dove vedere in tv Vallefoglia-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Martedì 20 gennaio (ore 20.30) si giocherà Vallefoglia-Conegliano, incontro valido per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo l’impegno in Champions League contro Dresda e l’incrocio di campionato con Bergamo nella serata di giovedì, le Campionesse d’Europa torneranno in campo per fronteggiare una delle squadre più in forma del momento: le marchigiane hanno ormai blindato il sesto posto in classifica, si sono meritate i quarti di Challenge Cup e hanno sempre più fiducia nei propri mezzi.

La corazzata veneta cercherà di proseguire al meglio nella lotta con Scandicci per il primo posto in graduatoria, affrontando il turno infrasettimanale che rappresenta uno snodo importante della regular season in vista della Final Four di Coppa Italia. Daniele Santarelli potrà fare affidamento sul suo sestetto tipo: l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Tra le fila di Vallefoglia si distinguono Erblira Bici, Adelina Ungureanu, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi e Sonia Candi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vallefoglia-Conegliano, incontro valido per la ventunesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO VALLEFOGLIA-CONEGLIANO VOLLEY

Martedì 20 gennaio

Ore 20.30 Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA VALLEFOGLIA-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.