Dove vedere in tv Sonego-Taberner, Australian Open 2026: orario esatto e streaming

Lorenzo Sonego affronterà Carlos Taberner al primo turno degli Australian Open 2026: l’appuntamento è per martedì 20 gennaio (ore 01.00 italiane) sul cemento di Melbourne, dove il tennista piemontese incrocerà lo spagnolo all’esordio nel primo Slam della stagione. Sarà il primo incontro di giornata sul Campo 13, nel cuore della notte italiana assisteremo al confronto tra il 30enne, numero 40 del mondo, e il 28enne, numero 99 del ranking ATP.

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due giocatori, che però si sono affrontati una volta nel corso delle rispettive carriere: bisogna risalire al 2016, quando l’azzurro si impose per 6-2, 7-5 agli ottavi di finale del Challenger di Cordenons (sulla terra rossa). In palio la qualificazione al secondo turno, da disputare contro il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e il belga Raphael Collignon, dunque potrebbe anche palesarsi un derby con vista su Machac, Dimitov o Tsitsipas al terzo turno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Taberner, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport (canale dettagliato da definire), Discovery+, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SONEGO-TABERNER, AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 20 gennaio

Ore 01.00 Lorenzo Sonego vs Carlos Taberner – Diretta streaming su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max

PROGRAMMA SONEGO-TABERNER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport (canale dettagliato da definire), Discovery+, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.