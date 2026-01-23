Dove vedere in tv Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026: orario, programma, streaming. Come previsto, sarà di notte

Jannik Sinner affronterà Eliot Spizzirri al terzo turno degli Australian Open: dopo aver regolato il francese Hugo Gaston (6-2, 6-1, ritiro) e l’australiano James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2), il fuoriclasse altoatesino tornerà a calcare il cemento di Melbourne per incrociare lo statunitense, che all’esordio ha firmato il colpaccio contro il quotato brasiliano Joao Fonseca e ha poi prevalso al quinto set contro il cinese Wu Yibing. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà comunque stare attento a un rivale dato in grande forma e desideroso di dare del filo da torcere al campione in carica dello Slam in terra oceanica.

L’appuntamento è per sabato 24 gennaio, sarà il secondo match a partire dalle ore 00.30 italiane alla Rod Laver Arena e non incomincerà prima delle ore 02.00 (ad aprire le danze sarà il confronto tra la ceca Karolina Pliskova e la statunitense Madison Keys). Impegno dunque nella notte italiana e, soprattutto, a mezzogiorno locale per il numero 2 del mondo: l’orario d’inizio degli incontri è stato anticipato rispetto al solito perché si teme il caldo e sarà proprio questo il nemico principale del nostro portacolori, che dovrà battagliare con le alte temperature in una condizione ambientale che non gradisce e che potrebbe metterlo in difficoltà.

Il 24enne altoatesino se la dovrà vedere con un coetaneo, attuale numero 85 del ranking ATP più basso di lui di sei centimetri (191 contro 185) e con cui non ci sono precedenti sul circuito maggiore. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da giocare contro il vincente del confronto tra Luciano Darderi e il russo Karen Khachanov, con vista verso un potenziale quarto di finale da disputare contro lo statunitense Ben Shelton (favorito sul monegasco Vacherot e poi sul vincente di Cilic-Ruud).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Spizzirri, incontro valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è disponibile la diretta tv nel senso stretto del termine. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-SPIZZIRRI AUSTRALIAN OPEN 2026

Sabato 24 gennaio

Secondo match dalle ore 00.30 e non prima delle ore 02.00 Jannik Sinner vs Eliot Spizzirri – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max

In precedenza, a partire dalle ore 00.30 alla Rod Laver Arena, si giocherà il match femminile Pliskova-Keys. Al termine, e non prima delle ore 02.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-SPIZZIRRI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.