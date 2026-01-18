Dove vedere in tv Sinner-Gaston, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo scenderà in campo martedì 20 gennaio, con orario fissato non prima delle 09:00 italiane, per il match di primo turno contro il francese Hugo Gaston. L’obiettivo dell’azzurro è chiaro: conquistare il terzo titolo consecutivo a Melbourne, un’impresa riuscita in oltre 120 anni di storia del torneo solo a Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic.

Nel match Sinner-Gaston, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026, il tennista altoatesino partirà con i favori del pronostico. Tuttavia, l’avversario non va sottovalutato: Hugo Gaston, mancino francese, è noto per il suo stile di gioco atipico, basato su continue variazioni, smorzate e cambi di ritmo, elementi che possono spezzare le certezze anche dei giocatori più solidi.

Sarà dunque interessante capire come Sinner gestirà un avversario che, per caratteristiche tecniche, può ricordare Corentin Moutet. Proprio contro Moutet, al Roland Garros 2024, l’azzurro aveva incontrato diverse difficoltà a causa dell’alternanza tra colpi di tocco e accelerazioni improvvise. In ogni caso, i precedenti tra Sinner e Gaston sorridono nettamente all’italiano: nel 2021 Jannik si impose sia a Marsiglia (6-4 6-1) sia a Miami (6-2 6-2), mostrando grande superiorità.

La partita Sinner-Gaston, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del debutto di Jannik Sinner agli Australian Open 2026.

SINNER-GASTON AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 20 gennaio

ROD LAVER ARENA – Inizio alle 01:30 italiane

1. O. Oliynykova vs M. Keys [9]

Non prima delle 03:30 italiane

2. B. Shelton [8] vs U. Humbert

Non prima delle 09:00 italiane

3. H. Gaston vs J. Sinner [2]

A seguire

4. N. Osaka [16] vs A. Ruzic

PROGRAMMA SINNER-GASTON AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport