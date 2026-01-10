Dove vedere in tv Sinner al One Point Slam 2026: orario, programma, streaming

Jannik Sinner ha incominciato l’annata agonistica perdendo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’esibizione andata in scena sul cemento di Seoul: la partita disputata nella capitale della Corea del Sud si è giocata in un clima leggero e di divertimento, dunque la prestazione tecnica e il risultato sembrano lasciare il tempo che trovano. Il fuoriclasse altoatesino si trasferirà ora a Melbourne, dove domenica 18 gennaio incominceranno gli Australian Open, Slam conquistato proprio dal nostro portacolori nelle ultime due edizioni.

Prima di debuttare nel primo grande evento della stagione, il numero 2 del mondo è atteso da un paio di altre esibizioni, entrambe in programma sul cemento della Rod Laver Arena e che fungeranno da antipasto agli Australian Open. Appuntamento per mercoledì 14 gennaio (a partire dalle ore 09.30), quando andrà in scena il One Point Slam: neonata competizione dal format particolare, con 48 partecipanti (tra cui anche degli amatori) e partite di un solo punto.

Chi metterà a segno quel punto vincerà la partita e proseguirà la propria avventura, chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo guadagnerà uno sfizioso assegno da un milione di dollari australiani (circa 570.000 euro). Jannik Sinner sarà della partita insieme a Carlos Alcaraz e altri big del circuito internazionale come la polacca Iga Swiatek, la statunitense Coco Gauff, il russo Daniil Medvedev, la nostra Jasmine Paolini. Una curiosità: sarà la morra cinese (sasso-carta-forbice) a decidere chi servirà!

Di seguito il calendario completo, il programma l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del One Point Slam. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Al momento non è ancora stato comunicato quale sarà il tabellone del torneo. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ONE POINT SLAM CON JANNIK SINNER

Mercoledì 14 gennaio

Ore 09.30 One Point Slam – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN

PROGRAMMA ONE POINT SLAM: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.