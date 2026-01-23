Dove vedere in tv Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026: orario semifinale, programma, streaming

Scandicci e Chieri si affronteranno nella seconda semifinale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 24 gennaio (ore 18.00) alla Inalpi Arena di Torino. Si preannuncia una partita davvero infuocata tra le toscane e le piemontesi, che si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi il primo atto conclusivo della propria storia, da disputare domenica 25 gennaio contro la vincente del confronto tra Conegliano (detentrice del trofeo) e Novara.

Le Campionesse del Mondo stanno ingaggiando un bel duello con Conegliano per il primo posto in Serie A1 e partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno fare i conti con la pimpante Fenera, che sta disputando una stagione di indubbia caratura tecnica e che è in piena lotta con Milano e Novara per la terza piazza in campionato.

A trascinare il sestetto di coach Marco Gaspari saranno l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Sarah Franklin e Avery Skinner (con Caterina Bosetti a disposizione), le centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, la palleggiatrice Maja Ognjenovic. Tra le fila della formazione allenata da Nicola Negro spiccano la bomber Anett Nemeth, i martelli Stella Nervini e Laura Kunzler

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Chieri, semifinale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-CHIERI, COPPA ITALIA VOLLEY

Sabato 24 gennaio

Ore 18.00 Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCANDICCI-CHIERI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.