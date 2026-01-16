Dove vedere in tv Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Ad inaugurare la prima giornata di incontri del tabellone principale di singolare femminile degli Australian Open 2026 di tennis sarà l’azzurra Jasmine Paolini, numero 7 del seeding, che all’esordio sarà opposta alla qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

La sfida sarà in programma domenica 18 gennaio, quando inaugurerà l’ordine di gioco della Rod Laver Arena, il campo principale, ed andrà in scena a partire dall’1.30 ora italiana: nell’unico precedente tra le due, datato però 2020, a Palermo vinse la bielorussa negli ottavi per 6-0 6-2.

La diretta tv del match Paolini-Sasnovich, valido per il primo turno degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, Eurosport 1 HD e DAZN, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Domenica 18 gennaio – Rod Laver Arena

Dall’1.30 ora italiana

Jasmine Paolini (Italia, 7)-Aliaksandra Sasnovich (Bielorussia, Q)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.