Dove vedere in tv Paolini-Frech, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 21 gennaio Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo per affrontare il secondo turno degli Australian Open 2026. Alla KIA Arena di Melbourne, la toscana giocherà contro la polacca Magdalena Frech e sarà un impegno da non sottovalutare per le qualità di quest’ultima, specialmente dal punto di vista tattico.

Parlandone in conferenza stampa, Paolini ha definito la sua prossima avversaria molto intelligente e in grado di leggere come poche le dinamiche della partita. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 tra le due e l’ultima sfida in ordine di tempo si è tenuta nel 2023 a Cleveland e l’ha vinta piuttosto nettamente l’azzurra con lo score di 6-1 6-3. L’obiettivo, chiaramente, è replicare.

La partita Paolini-Frech, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nulla del secondo turno di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026.

PAOLINI-FRECH AUSTRALIAN OPEN 2026

Mercoledì 21 gennaio

=====================================

KIA ARENA

=====================================

Sessione diurna – Dalle 1:00 italiane

Singolare femminile – 2° turno

T. Gibson (WC) vs D. Shnaider (23)

Singolare maschile – 2° turno

R. Opelka vs A. Davidovich Fokina (14)

Singolare maschile – 2° turno

A. Bublik (10) vs M. Fucsovics

Singolare femminile – 2° turno

M. Frech vs J. Paolini (7)

PROGRAMMA PAOLINI-FRECH AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport