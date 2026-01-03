Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming

Domenica 4 gennaio, alla RAC Arena di Perth (Australia), Jasmine Paolini sarà protagonista del primo incontro dell’Italia nella United Cup 2026, prestigiosa competizione di tennis a squadre miste tra nazioni. Gli azzurri affronteranno la Svizzera e l’avversaria della tennista toscana sarà Belinda Bencic, attuale numero 11 del ranking WTA. Si tratta di un match sulla carta molto impegnativo per Paolini, considerando le qualità tecniche e l’esperienza della giocatrice elvetica.

Archiviata la pausa per maternità, Bencic è tornata rapidamente ai vertici del tennis mondiale, scalando la classifica grazie anche ai successi ottenuti nei tornei di Abu Dhabi e Tokyo, risultati che le hanno permesso di avvicinarsi nuovamente alla top-10. La svizzera ha mostrato un tennis solido e continuo, ma nel corso del 2025 ha già affrontato Jasmine Paolini in due occasioni, uscendo sconfitta in entrambe. I precedenti fanno riferimento proprio alla United Cup e al torneo di Ningbo.

Se il confronto disputato in Australia era stato sostanzialmente a senso unico in favore dell’azzurra, ben diverso è stato il match giocato in Asia. In quell’occasione, infatti, Paolini ha dovuto lottare a lungo, rimontando una situazione complessa e imponendosi con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3, al termine di una battaglia molto intensa. Anche per questo motivo, la sfida di Perth si preannuncia come un test probante per la numero uno italiana.

Il match Paolini-Bencic, valido per il confronto Italia-Svizzera della United Cup 2026, si disputerà domenica 4 gennaio con orario di inizio fissato alle ore 10:00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD. La diretta streaming sarà disponibile su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis TV. Inoltre, OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nemmeno un punto della sfida.

PAOLINI-BENCIC UNITED CUP 2026

Domenica 4 gennaio 2026 (orari italiani)

PERTH – RAC Arena

Ore 10:00 Paolini-Bencic

A seguire Cobolli-Wawrinka

A seguire Errani/Vavassori-doppio misto svizzero

PROGRAMMA PAOLINI-BENCIC UNITED CUP 2026: COME GUARDARLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.