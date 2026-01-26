Dove vedere in tv Olympiakos-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Trasferta greca nella quinta giornata del girone C di Champions League femminile per la Numia Milano che sarà di scena sul campo dell’Olympiacos Piraeus. le milanesi non possono permettersi distrazioni nella rincorsa al primo posto. Il confronto si gioca a distanza di due mesi dalla gara di Monza, dove Milano si era imposta con un netto 3-0, facendo emergere sin da subito una maggiore profondità di roster e continuità di rendimento rispetto alla formazione greca. Da allora, però, il percorso dell’Olympiacos ha offerto indicazioni contrastanti: pesanti le due sconfitte contro l’Eczacibasi, ma altrettanto significativo il 3-2 interno proprio sulle turche, uno dei risultati più rilevanti dell’intera fase a gironi, che ha certificato la crescita del gruppo nella gestione dei momenti di pressione.

Milano, dal canto suo, ha costruito il proprio cammino europeo con ordine e regolarità. I successi netti contro lo Železničar, sia in Serbia sia all’Opiquad Arena, hanno garantito punti fondamentali, mentre le due sconfitte contro l’Eczacibasi – entrambe combattute e in particolare quella di Istanbul chiusa al tie-break – hanno confermato il divario con la testa di serie numero uno del gruppo, senza però ridimensionare le ambizioni europee della formazione lombarda.

In questo contesto, la trasferta di Atene assume soprattutto un valore gestionale. Milano, terza in Serie A1 con 16 vittorie su 21 partite, è chiamata a dare continuità al proprio rendimento europeo e a difendere una posizione che potrebbe risultare decisiva in vista della fase a eliminazione diretta. L’Olympiacos, secondo nel campionato greco alle spalle del Panathinaikos e reduce da una lunga serie di successi nazionali, proverà invece a sfruttare il fattore campo per rimettere pressione alle dirette concorrenti. Il quadro del girone è piuttosto chiaro: l’Eczacibasi resta davanti, ma alle sue spalle ogni set pesa. Per Milano l’obiettivo è evitare passaggi a vuoto in una fase della stagione già molto densa.

Nel roster greco non manca anche una presenza italiana significativa. La squadra allenata dal serbo Branko Kovacevic affida la regia a Isabella Di Iulio, 34 anni, reduce da tre stagioni in Italia con Scandicci, affiancata dalla giovane greca Elisavet Iliopoulou. In posto due agiscono la serba naturalizzata greca Milika Kubura, al quarto anno al Pireo, e Maria Oikonomidou, già vista in Italia in A2 con Albese. In banda il reparto è ampio e internazionale, con la tedesca Ivana Vanjak, l’algerina Yasmine Abderrahim, la greca Athanasia Fakopoulídou e la colombiana Amanda Coneo, ex protagonista anche nel campionato italiano. Al centro spicca una giocatrice ben nota al pubblico italiano come Jovana Stevanovic, ex Casalmaggiore, Scandicci, Milano e Busto Arsizio, affiancata dalle greche Melina Emmanouilidou, Kiriaki Terzoglou e dalla giovane Ioanna Dimitriou. In seconda linea, i liberi María-Eléni Artakianoú e Ifigéneia Sampáti garantiscono equilibrio e continuità difensiva.

Il fischio d’inizio è in programma al Melina Merkouri di Rentis alle ore 18.00 di martedì 27 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Olympiacos Piraeus e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE OGGI

Martedì 27 gennaio – Melina Merkouri di Rentis – Girone C (quinta giornata)

Ore 20.00 Olympiacos Piraeus vs Numia Vero Volley Milano. Diretta Tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Sky Go, Dazn, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.