Dove vedere in tv Nadia Battocletti al Campaccio 2026: orario, programma, streaming
Nadia Battocletti è indubbiamente la donna copertina del 69° Campaccio Cross Country, che si terrà domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano). La campionessa europea in carica di corsa campestre punta al secondo successo consecutivo nella classicissima lombarda valevole come tappa Gold del circuito World Athletics Cross Country Tour.
In attesa di proiettarsi definitivamente verso le gare indoor, la fuoriclasse trentina reciterà un ruolo da protagonista al Campaccio (sulla distanza di circa 6 km) sfidando soprattutto le burundesi Francine Niyomukunzi (vincitrice dell’edizione 2024) e Micheline Niyomahoro ma anche Elvanie Nimbona, che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiano dopo il quarto posto di un anno fa.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di Nadia Battocletti al Campaccio 2026. La competizione sarà visibile in diretta tv su Rai Sport ed in streaming su Rai Play, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti costanti in tempo reale.
CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI AL CAMPACCIO 2026
Domenica 25 gennaio
12.08 Gara femminile (circa 6 chilometri), con Nadia Battocletti
PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI AL CAMPACCIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport.
Diretta streaming: RaiPlay.
Diretta Live testuale: OA Sport.