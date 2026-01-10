Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026: orario finale, programma, streaming

Lorenzo Musetti sarà chiamato a un doppio impegno nella giornata di domenica 11 gennaio, quando giocherà ben due finali nel torneo ATP 250 di Hong Kong. La maratona sul cemento della località cinese incomincerà alle ore 08.30 italiane con l’atto conclusivo del singolare: il toscano, diventato nuovo numero 5 del mondo dopo aver regolato il russo Andrey Rublev in semifinale, incrocerà il kazako Alexander Bublik, numero 11 del ranking ATP che insegue la vittoria per entrare in top-10.

Al termine del match in singolare, verranno concessi all’azzurro almeno trenta minuti di riposo (ma saranno verosimilmente di più) in vista della finale di doppio. Nella seconda parte della mattinata, infatti, Lorenzo Musetti tornerà in campo insieme a Lorenzo Sonego per affrontare la coppia russa composta proprio da Rublev e Karen Khachanov. Il nostro portacolori riuscirà a firmare una bella doppietta per iniziare l’anno nel miglior modo possibile e proiettarsi verso gli Australian Open?

Non ci sono precedenti tra queste coppie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, finale di doppio del torneo ATP 250 di Hong Kong. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI/SONEGO-KHACHANOV/RUBLEV, FINALE HONG KONG

Domenica 11 gennaio

Secondo match dalle ore 08.30 Musetti/Sonego vs Khachanov-Rublev – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 08.30 sul Campo Centrale, si giocherà la finale di singolare tra Musetti e Bublik. Al termine del match verranno concessi almeno 30 minuti di riposo a Musetti e poi inizierà la finale di doppio.

PROGRAMMA MUSETTI/SONEGO-KHACHANOV-RUBLEV: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e/o Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport