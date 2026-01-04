Sport in tv
Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming
Domani, lunedì 5 gennaio, si aprirà l’ATP 250 Hong Kong 2026: nel primo turno del tabellone di doppio arriverà subito l’esordio della coppia tutta italiana composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che affronteranno il serbo Miomir Kecmanovic ed il francese Alexandre Muller.
L’incontro si disputerà sul Court 2 e sarà il terzo ed ultimo di giornata a partire dalle ore 4.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 9.00 italiane: in precedenza si terranno i match delle qualificazioni tra Michael Mmoh e Patrick Kypson e tra Emilio Nava e Laslo Djere. Non ci sono precedenti tra gli azzurri e la coppia franco-serba.
Il match tra Musetti/Sonego e Kecmanovic/Muller del torneo di Hong Kong potrebbe non essere prodotto televisivamente, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Potrebbe non esserci neppure la diretta streaming, dato che non ci sarà copertura da parte di Tennis TV. I match del campo principale, invece, saranno visibili su Sky Go e NOW. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO ATP HONG KONG 2026
Lunedì 5 gennaio – Court 2
Dalle ore 4.00 italiane
Michael Mmoh (USA)-Patrick Kypson (USA)
A seguire
Emilio Nava (USA)-Laslo Djere (Serbia)
Non prima delle ore 9.00 italiane
Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego (Italia)-Miomir Kecmanovic/Alexandre Muller (Serbia/Francia)
PROGRAMMA ATP HONG KONG 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: il match potrebbe non essere prodotto televisivamente, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: il match potrebbe non essere prodotto per lo streaming, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Go e NOW. Non ci sarà copertura da parte di Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.