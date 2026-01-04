Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming

Domani, lunedì 5 gennaio, si aprirà l’ATP 250 Hong Kong 2026: nel primo turno del tabellone di doppio arriverà subito l’esordio della coppia tutta italiana composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che affronteranno il serbo Miomir Kecmanovic ed il francese Alexandre Muller.

L’incontro si disputerà sul Court 2 e sarà il terzo ed ultimo di giornata a partire dalle ore 4.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 9.00 italiane: in precedenza si terranno i match delle qualificazioni tra Michael Mmoh e Patrick Kypson e tra Emilio Nava e Laslo Djere. Non ci sono precedenti tra gli azzurri e la coppia franco-serba.

Il match tra Musetti/Sonego e Kecmanovic/Muller del torneo di Hong Kong potrebbe non essere prodotto televisivamente, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Potrebbe non esserci neppure la diretta streaming, dato che non ci sarà copertura da parte di Tennis TV. I match del campo principale, invece, saranno visibili su Sky Go e NOW. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP HONG KONG 2026

Lunedì 5 gennaio – Court 2

Dalle ore 4.00 italiane

Michael Mmoh (USA)-Patrick Kypson (USA)

A seguire

Emilio Nava (USA)-Laslo Djere (Serbia)

Non prima delle ore 9.00 italiane

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego (Italia)-Miomir Kecmanovic/Alexandre Muller (Serbia/Francia)

PROGRAMMA ATP HONG KONG 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: il match potrebbe non essere prodotto televisivamente, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: il match potrebbe non essere prodotto per lo streaming, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Go e NOW. Non ci sarà copertura da parte di Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.