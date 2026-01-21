Dove vedere in tv Musetti-Sonego, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di derby italiano domani, giovedì 22 gennaio, quando Lorenzo Musetti accreditato della quinta testa di serie, affronterà Lorenzo Sonego.

Il match sarà il primo del programma di giornata sulla Margaret Court Arena, ed avrà inizio a partire dall’1.30 ora italiana. Sarà la terza sfida tra i due ed il bilancio è in perfetta parità: Musetti vinse ai sedicesimi di Vienna 2024, mentre Sonego si impose nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi 2025.

La diretta tv del match degli azzurri agli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 2 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 22 gennaio – Margaret Court Arena

Dall’1.30 ora italiana

Lorenzo Musetti (Italia, 5) – Lorenzo Sonego (Italia)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.