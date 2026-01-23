Dove vedere in tv Musetti-Machac, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Sabato 24 gennaio (dalle 00:30 italiane) Lorenzo Musetti sarà protagonista della sfida di terzo turno degli Australian Open 2026 contro il ceco Tomas Machac. Il confronto andrà in scena sul campo della John Cain Arena e aprirà di fatto lo schedule in questo impianto. Un match che, come accaduto per le altre sfide previste domani, è stata anticipata di un’ora rispetto al solito per le alte temperature attese domani a Melbourne. Si prevedono 37/38°C.

Un fattore da considerare nella partita in questione. Musetti, vittorioso in maniera convincente nel derby contro Lorenzo Sonego, va in cerca di conferme contro un rivale che per caratteristiche potrebbe dargli dei problemi. Machac, poi, sta vivendo un grande momento di forma e la vittoria nel recente torneo di Adelaide lo sta a dimostrare. Il ceco potrà presentarsi anche forte del successo nell’unico precedente, anche se si parla di una partita disputata a livello indoor nel 2024 a Marsiglia.

La partita Musetti-Machac, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del match del toscano che disputerà contro Machac agli Australian Open 2026.

MUSETTI-MACHAC AUSTRALIAN OPEN 2026

Sabato 24 gennaio (orari italiani)

JOHN CAIN ARENA

Sessione diurna – dalle 00:30 – Inizio anticipato a causa delle alte temperature

Singolare maschile • Terzo turno

L. Musetti (5) vs T. Machac

Sessione diurna – non prima delle 2:00

Singolare femminile • Terzo turno

E. Mertens (21) vs N. Bartunkova (Q)

Sessione serale – dalle 07:00

Singolare maschile • Terzo turno

S. Wawrinka (WC) vs T. Fritz (9)

A seguire

Singolare femminile • Terzo turno

E. Rybakina (5) vs T. Valentova

PROGRAMMA MUSETTI-MACHAC AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport