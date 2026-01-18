Dove vedere in tv Musetti-Collignon, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti farà il proprio esordio negli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro il belga Raphael Collignon, andando a caccia del passaggio di turno. Un test importante per Musetti, reduce dall’ennesimo ko in finale nel massimo circuito internazionale del tennis. Il riferimento è all’atto conclusivo di Hong Kong.

L’azzurro è stato battuto dal kazako Alexander Bublik e in questo modo la sua striscia di ko in serie nelle finali si è allungata a 7 per competizioni individuali. Se considerassimo anche i Challenger e la United Cup si salirebbe a quota 10. Un trend che Lorenzo spera di cambiare il più presto possibile.

Da capire se davvero la condizione fisica lo sorreggerà, dal momento che qualche scricchiolio sembra esserci stato contro Bublik e nell’esibizione contro Alexander Zverev, non terminata per un risentimento muscolare al gluteo. Spetterà al match in questione dissipare tutti i dubbi.

La partita Musetti-Collignon, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nulla dell’esordio di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026.

MUSETTI-COLLIGNON AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 20 gennaio

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(5) L. Musetti ITA vs R. Collignon BEL

(5) E. Rybakina KAZ vs K. Juvan SLO

Non prima delle 09:00 (locale: 19:00)

K. Boulter GBR vs (10) B. Bencic SUI

S. Mochizuki JPN vs (31) S. Tsitsipas GRE

PROGRAMMA MUSETTI-COLLIGNON AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport