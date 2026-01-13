Dove vedere in tv Milano-OK Zeleznicar Lajkovac, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 14 gennaio (ore 20.00) si giocherà Milano-OK Zeleznicar Lajkovac, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo la sconfitta rimediata al tie-break nella tana dell’Eczacibasi Istanbul, le lombarde torneranno a giocare di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Arena e affronteranno la modesta compagine serba, contro cui non dovrebbero avere particolari problemi di sorta: la terza vittoria nella massima competizione europea è ampiamente alla portata.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini guidano il gruppo C con due successi (7 punti) appena davanti alle turche (due affermazioni, 6 punti) e alle greche dell’Olympiacos (due vittorie, 5 punti), dunque tutto è apertissimo nella lotta per il primo posto che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale. Portare a casa i tre punti contro il fanalino di coda sarebbe basilare, in vista dei due prossimi scontri diretti che saranno decisivi per il proseguimento dell’avventura in campo continentale.

Salvo un turnover possibilissimo, considerando la modesta caratura delle avversarie, l’‘opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia, venendo spalleggiata in particolar modo delle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Zeleznicar, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-ZELEZNICAR VOLLEY

Mercoledì 14 gennaio

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs OK Zeleznicar Lajkovac – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA MILANO-ZELEZNICAR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.