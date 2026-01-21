Dove vedere in tv Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Giovedì 22 gennaio Francesco Maestrelli sarà chiamato a un nuovo impegno nella sua esperienza magica negli Australian Open 2026. Conquistato per la prima volta in carriera l’accesso al main draw di uno Slam, il tennista piano giocherà una partita dal significato molto speciale. Alla Rod Laver Arena di Melbourne disputerà il secondo turno contro Novak Djokovic, dieci-volte vincitore di questo Major.

Vinta la battaglia al primo round contro il francese Terence Atmane al quinto parziale, Maestrelli avrà l’opportunità di confrontarsi con Nole sul campo principale dell’intero torneo. Una grande soddisfazione per lui, che ora vorrà godersi la sfida e dare tutto quello che ha per mettere in difficoltà un mostro sacro.

La partita Maestrelli-Djokovic, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del match che il giovane toscano disputerà contro Djokovic agli Australian Open 2026.

MAESTRELLI-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 22 gennaio (orari italiani)

ROD LAVER ARENA – Inizio alle 01:30

1. [6] Jessica Pegula (USA) vs McCartney Kessler (USA)

Non prima delle 03:30

2. [Q] Francesco Maestrelli (ITA) vs [4] Novak Djokovic (SRB)

Non prima delle 09:00

3. [WC] James Duckworth (AUS) vs [2] Jannik Sinner (ITA)

A seguire

[5] Elena Rybakina (KAZ) vs Varvara Gracheva (FRA)

PROGRAMMA MAESTRELLI-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport