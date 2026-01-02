Dove vedere in tv Lorenzo Musetti all’ATP di Hong Kong 2026: chi trasmetterà l’evento

Lorenzo Musetti aprirà la stagione 2026 dal torneo ATP 250 di Hong Kong, in programma dal 5 all’11 gennaio. Il cemento outdoor asiatico rappresenterà il primo banco di prova dell’anno per il tennista toscano, chiamato a confermare il proprio status dopo una stagione di alto profilo.

Il 2025 ha segnato la definitiva consacrazione di Musetti nell’élite del tennis mondiale: la qualificazione alle ATP Finals e la chiusura dell’anno al numero 8 del ranking certificano una crescita costante. Un percorso impreziosito dalla semifinale al Roland Garros e dai quarti di finale agli US Open, risultati che hanno messo in luce soprattutto l’eccellente rendimento sulla terra battuta. Restano nella memoria anche la finale di Montecarlo e le due semifinali raggiunte nei Masters 1000 di Madrid e Roma, tappe fondamentali di una stagione di maturazione tecnica e mentale.

Resta però un dato che pesa: da oltre tre anni manca un titolo nel circuito maggiore. L’ultimo successo risale al 23 ottobre 2022, a Napoli, nella finale vinta contro Matteo Berrettini. Da allora Musetti ha disputato otto finali complessive, comprese quelle Challenger di Cagliari e Torino nel 2024, senza riuscire ad alzare il trofeo. L’ultima delusione è arrivata all’ATP 250 di Atene, sconfitto dall’intramontabile Novak Djokovic al termine di una delle partite più spettacolari del 2025 (4-6 6-3 7-5).

Nonostante ciò, i progressi sulle superfici rapide sono evidenti. Il carrarino ha infatti giocato tre finali su cemento, due a Chengdu (2024 e 2025) e una proprio ad Atene contro Djokovic. Segnali incoraggianti che raccontano un Musetti sempre più competitivo anche lontano dalla terra. Il passo successivo sarà trovare continuità e lucidità nei momenti decisivi, fattore spesso determinante nelle finali perse.

Il torneo di Hong Kong può rappresentare un’occasione concreta per invertire la tendenza, oltre a essere un passaggio chiave in vista degli Australian Open (18 gennaio–1° febbraio). Un evento utile per affinare sensazioni e automatismi sul cemento. Musetti ha già calcato questi campi nel 2025, fermandosi ai quarti di finale contro Jaume Munar (2-6 7-6(4) 7-5), in una sfida sfuggitagli di mano dopo aver avuto diverse opportunità.

Nel tabellone principale, Musetti sarà la testa di serie numero uno, ma la concorrenza non mancherà. Attenzione al kazako Alexander Bublik, ai russi Andrey Rublev e Karen Khachanov, oltre al francese Arthur Fils, in fase di rientro dopo un serio problema alla schiena (frattura da stress). Da monitorare anche il canadese Gabriel Diallo, già battuto dal toscano nell’edizione precedente, e Lorenzo Sonego, avversario sempre insidioso. Hong Kong, dunque, si preannuncia come un crocevia importante per capire quanto Musetti sia pronto a trasformare il potenziale in vittorie.

ENTRY-LIST ATP HONG KONG 2026

Seed / Status Player Country 8 Musetti, Lorenzo ITA 11 Bublik, Alexander KAZ 16 Rublev, Andrey RUS 18 Khachanov, Karen RUS 39 Sonego, Lorenzo ITA 40 Fils, Arthur FRA 41 Diallo, Gabriel CAN 42 Muller, Alexandre FRA 47 Borges, Nuno POR 51 Marozsan, Fabian HUN 52 Kecmanovic, Miomir SRB 57 Dzumhur, Damir BIH 58 Royer, Valentin FRA 60 Etcheverry, Tomas Martin ARG 61 Comesana, Francisco ARG 66 Giron, Marcos USA 69 Mannarino, Adrian FRA 72 Navone, Mariano ARG 75 Cilic, Marin CRO 176 Sakamoto, Rei JPN (NG) WC Wong, Coleman HKG WC Shang, Juncheng CHN WC Wu, Yibing CHN

DOVE VEDERE IN TV LORENZO MUSETTI ALL’ATP HONG KONG 2026

Il torneo di Hong Kong, in programma dal 5 all’11 gennaio, sarà trasmesso in diretta esclusiva dai canali di Sky Sport (da definire il palinsesto preciso); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

PROGRAMMA ATP HONG KONG 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (da definire il palinsesto)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv