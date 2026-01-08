Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Zauchensee e Adelboden, canali, streaming

Gli appassionati possono mettersi comodi e prepararsi a godere un fine settimana di sfide appassionanti da giocare sul filo dei centesimi. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per un intenso programma di gare: per gli uomini è tempo della grande classica di Adelboden, le donne sono invece di scena a Zauchensee.

L’appuntamento con la leggendaria Kuonisbergli propone il sesto slalom gigante dell’annata sabato 10 gennaio e lo slalom speciale di domenica 11: anche per gli specialisti dei pali stretti si tratta della sesta gara stagionale. In entrambe le giornate di gara la prima manche inizierà alle 10:30, mentre la seconda scatterà alle 13:30.

In Austria tornano invece protagoniste le discipline veloci. Le prove cronometrate previste per oggi e domani costituiranno il degno prologo della discesa libera di sabato 10, partenza prevista alle 11:30. Domenica 11 sarà invece tempo del terzo SuperG stagionale, la gara inizierà alle 12:00.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 10 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile Adelboden

Ore 11.30 Discesa libera femminile Zauchensee

Ore 10.30 Seconda manche gigante maschile Adelboden

Domenica 11 gennaio

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile Adelboden

Ore 12.00 SuperG femminile Zauchensee

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile Adelboden

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport