Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Tarvisio e Wengen, canali, streaming

Prosegue senza soste e a ritmo sempre più serrato la marcia di avvicinamento al momento clou dell’annata. La Coppa del Mondo di sci alpino propone un programma ad ampio raggio che potrà certamente catturare l’interesse dei numerosi appassionati: gli uomini ripartono da Wengen, le donne gareggiano invece a Tarvisio.

La sfida con la mitica Lauberhorn propone il SuperG di venerdì 16 e la discesa libera di sabato 17, gare veloci che scatteranno entrambe alle 12:30. La chiusura del trittico elvetico sarà invece riservata allo slalom speciale di domenica 18 gennaio. Le due manche scatteranno rispettivamente alle 10:00 e alle 13:00.

Archiviata la parentesi infrasettimanale di Flachau, il settore femminile si sposta in Italia per una due giorni caratterizzata totalmente dalle discipline veloci. Le prove cronometrate previste per oggi e domani costituiranno il degno prologo della discesa libera di sabato 17, partenza prevista alle 10:45. Domenica 18 sarà invece tempo del terzo SuperG stagionale, la gara inizierà alle 11:15.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 16 gennaio

Ore 12:30 SuperG maschile Wengen

Sabato 17 gennaio

Ore 10.45 Discesa libera femminile Tarvisio

Ore 12.30 Discesa libera maschile Wengen

Domenica 18 gennaio

Ore 10.00 Prima manche slalom maschile Wengen

Ore 11.15 SuperG femminile Tarvisio

Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile Wengen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport