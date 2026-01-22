Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Spindleryv Mlyn e Kitzbuehel, canali, streaming

Le Olimpiadi sono ormai sempre più vicine; siamo alla penultima settimana di gare prima dell’evento a cinque cerchi. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre un intenso programma di appuntamenti in grado di tenere gli appassionati con il fiato sospeso: gli uomini gareggiano a Kitzbuehel, le donne sono di scena a Spindleryv Mlyn.

La leggendaria Streif apre i battenti con il SuperG di venerdì 23 per poi lasciare spazio alla discesa libera di sabato 24, entrambe le gare veloci inizieranno alle 11:30. Lo slalom speciale di domenica 25 gennaio, le due manche scatteranno rispettivamente alle 10:30 e alle 13:30, concluderà il trittico di gare sullo storico tracciato austriaco.

Archiviata la gara infrasettimanale di Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone, il settore femminile si sposta in Repubblica Ceca per una due giorni dedicata alle discipline tecniche. Si parte con lo slalom gigante di sabato 24, le due manche partiranno alle 10:00 e alle 13:30. Domenica 25 toccherà invece allo slalom speciale, run previste alle 09:30 e alle 12:15.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 23 gennaio

Ore 11:30 SuperG maschile Kitzbuehel

Sabato 24 gennaio

Ore 10.00 Prima manche slalom gigante femminile Spindleryv Mlyn

Ore 11.30 Discesa libera maschile Kitzbuehel

Ore 13.30 Seconda manche slalom gigante femminile Spindleryv Mlyn

Domenica 25 gennaio

Ore 09.30 Prima manche slalom speciale femminile Spindleryv Mlyn

Ore 10.30 Prima manche slalom speciale maschile Kitzbuehel

Ore 12.15 Seconda manche slalom speciale femminile Spindleryv Mlyn

Ore 13.30 Seconda manche slalom speciale maschile Kitzbuehel

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport