Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Kranjska Gora, canali, streaming

Il nuovo anno della Coppa del Mondo di sci alpino si aprirà dalla Slovenia. A Kranjska Gora sono infatti impegnate le donne per una due giorni dedicata completamente alle prove tecniche: in programma infatti ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica).

In gigante prosegue il duello a distanza tra Julia Scheib ed Alice Robinson, con l’austriaca che al momento conduce sul 3-2 nelle vittorie stagionali contro la neozelandese, che deve riscattare lo zero di Semmering. In slalom, invece, Mikaela Shiffrin punta al sesto successo consecutivo, dopo aver mantenuto l’imbattibilità stagionale con la rimonta a Semmering.

In casa Italia c’è attesa per Sofia Goggia in gigante, che cerca conferme dopo l’ottavo posto di Semmering. Inoltre fari puntati su Lara Della Mea, che è assolutamente la miglior azzurra in questa stagione tra gigante e slalom. C’è poi curiosità nel vedere le giovani Anna Trocker e Giada D’Antonio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Kranjska Gora, valide per la Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prima manche gigante e tutto lo slalom) e Rai Sport HD (seconda manche gigante); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO KRANJSKA GORA 2026

Sabato 3 Gennaio

10.00 Prima manche gigante femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Rai 2

13.00 Seconda manche gigante femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Rai Sport

Domenica 4 Gennaio

9.30 Prima manche slalom femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Rai 2

12.15 Seconda manche slalom femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Rai 2

COPPA DEL MONDO KRANJSKA GORA 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prima manche gigante e tutto lo slalom), Rai Sport HD (seconda manche gigante)

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.