Dove vedere in tv la finale dei Mondiali di freccette 2026: orario, programma, streaming

Saranno l’inglese Luke Littler ed il neerlandese Gian Van Veen i protagonisti della finale dei Mondiali di freccette 2026, che si terrà nella serata di sabato 3 gennaio all’Alexandra Palace di Londra. L’ultimo atto del PDC World Darts Championship metterà in palio un montepremi record da un milione di sterline per il vincitore, mentre il secondo classificato del torneo intascherà un assegno da 400.000 sterline.

Littler, giovane fenomeno inglese classe 2007, è il numero 1 del ranking e va a caccia del bis dopo il trionfo iridato di un anno fa. Il padrone di casa britannico sta giocando ad un livello stellare e va considerato il favorito della vigilia, anche se il suo avversario (n.10 del seeding) è reduce da due vittorie di spessore contro il campione del mondo 2024 Luke Humphries ed il veterano scozzese Gary Anderson.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del match tra Luke Littler e Gian Van Veen. La finale dei Mondiali di freccette 2026, in programma stasera a Londra a partire dalle ore 21.15 italiane, sarà disponibile in diretta streaming esclusiva su DAZN.

CALENDARIO FINALE MONDIALI FRECCETTE 2026

Sabato 3 gennaio

Ore 21.15 Finale Mondiali freccette: Luke Littler vs Gian Van Veen

PROGRAMMA FINALE MONDIALI FRECCETTE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.