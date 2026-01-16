Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross, Benidorm 2026: orario, programma, streaming

Andrà in scena domenica 18 gennaio la decima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Dopo sei appuntamenti consecutivi in Belgio, la stagione proseguirà ora a Benidorm, in Spagna, in una giornata decisiva per le classifiche generali maschili e femminili. Non solo però prove Elite perché sul circuito iberico andranno anche in scena le gare valide per le categorie Junior e per l’Under 23 maschile.

A tre tappe dal termine, la classifica degli Elite vede una situazione più che equilibrata. Mathieu Van Der Poel, con cinque vittorie nelle ultime sei gare, è al comando con 10 punti di vantaggio sul belga Thibau Nys. Tutto però potrebbe cambiare domenica, quando in gara non sarà presente il fuoriclasse olandese che ha deciso di cominciare la preparazione su strada.

Gli avversari del sette volte campione iridato cercheranno allora di sfruttare al massimo la sua assenza guadagnando punti decisivi. Tra le donne, invece, una Lucinda Brand dominante vuole tornare a vincere dopo aver mancato il successo Zonhoven. Ritornano in gara anche Filippo Grigolini, tra i Junior, ed il campione europeo in carica Mattia Agostinacchio, tra gli Under 23.

PROGRAMMA CICLOCROSS BENIDORM 2026

Domenica 18 gennaio

Ore 09.30 Uomini Junior

Ore 10.35 Donne Junior

Ore 12.00 Uomini Under 23

Ore 13.40 Donne Elite

Ore 15.10 Uomini Elite

DOVE VEDERE LA TAPPA DI BENIDORM 2026 IN TV E STREAMING:

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (Elite donne e uomini), Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport