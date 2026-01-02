Dove vedere in tv la Coppa del Mondo ciclocross, Zonhoven 2026: orari, programma, streaming

Dopo la tappa di Dendermonde, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si sposta ora a Zonhoven (Belgio), per vivere il nono appuntamento della stagione. Domenica 4 gennaio si terranno infatti sull’insidioso circuito belga le prove Elite maschili e femminili, che garantiranno il classico spettacolo sul fango.

Fino a questo momento i dominatori della stagione sono stati Mathieu Van der Poel e Thibau Nys rispettivamente con quattro e tre vittorie all’attivo. Ora la sfida tra i due si sposta a Zonhoven, dove il fuoriclasse olandese ha già vinto nel 2023 e nel 2024. Sarà presente anche Wout Van Aert che sta vivendo un periodo non semplice, complice anche una condizione non perfetta.

Se in campo maschile c’è un sottile equilibrio tra i candidati alla vittoria, non può dirsi lo stesso tra le donne. Lucinda Brand ha infatti centrato il successo in sette delle otto tappe già concluse e l’olandese domenica va alla ricerca della settima vittoria consecutiva per blindare ancora di più il primo posto in classifica.

PROGRAMMA CICLOCROSS 2026

Domenica 4 gennaio

Ore 13.40 Prova Donne Elite

Ore 15.10 Prova Uomini Elite

DOVE VEDERE LA TAPPA DI ZONHOVEN 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport