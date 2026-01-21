Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026 oggi: orari 21 gennaio, streaming, programma Sky, Prime e TV8

Dopo le gare di ieri, la Champions League 2025-2026 continua nel suo incedere: con la seconda parte della 7a giornata della “Fase campionato” del torneo. In palio punti pesantissimi per la composizione di una classifica che dirà la prossima settimana quali saranno le squadre già promosse agli ottavi di finale, quali andranno ai playoff e quali invece saluteranno la competizione.

Oggi, mercoledì 21 gennaio, saranno 9 le partite che andranno in scena: lo start è previsto alle 18.45 con due anticipi, per poi passare alle sette gare delle ore 21.00. Italiane di scena entrambe in casa: Juventus a Torino contro i portoghesi del Benfica, Atalanta a Bergamo contro gli spagnoli dell’Athletic Bilbao.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 9 partite di questo mercoledì 21 gennaio valevoli per la settima giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI 21 GENNAIO

Mercoledì 21 gennaio

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Galatasaray-Atletico Madrid – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Qarabag-Eintracht Francoforte – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Juventus-Benfica – In diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Atalanta-Athletic Bilbao – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Marsiglia-Liverpool – Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport 253 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 Slavia Praga-Barcellona – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bayern-Union SG – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Chelsea-Pafos – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Newcastle-PSV – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go