Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 4 gennaio, programma, streaming

La 18ª giornata della Serie A1 Tigotà entra nel vivo nella giornata di domenica 4 gennaio, con un programma ricco di incroci significativi che arrivano a poche ore dai quarti di finale di Coppa Italia e con una classifica che, turno dopo turno, inizia a definire in maniera sempre più netta le ambizioni delle protagoniste. È un passaggio delicato della stagione, in cui la gestione delle energie e la capacità di mantenere continuità diventano fattori determinanti.

Si comincia alle 16 con Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio, confronto tra due squadre che stanno vivendo momenti differenti ma entrambe cariche di aspettative. Vallefoglia arriva da una settimana da incorniciare: prima il netto 3-0 su San Giovanni, poi il prestigioso successo in Coppa Italia contro Scandicci, trascinata da una Bici da 31 punti. La squadra di Pistola sembra aver trovato equilibrio e fiducia, mentre Busto Arsizio è chiamata a reagire dopo le sconfitte ravvicinate con Chieri e proprio con Vallefoglia, cercando risposte soprattutto sul piano della solidità mentale. Sempre alle 16, Wash4green Monviso Volley – Il Bisonte Firenze mette in palio punti pesanti in chiave salvezza e zona bassa della classifica. Monviso continua a vivere una stagione fatta di alti e bassi, alternando prove convincenti a passaggi a vuoto che ne frenano la risalita. Firenze, invece, resta in difficoltà strutturale, come evidenziato dal pesante 0-3 subito da Scandicci, e ha bisogno di ritrovare certezze per non scivolare ulteriormente.

Alle 17 si accendono due sfide parallele. Alla Choruslife Arena, Bergamo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 propone un confronto tra squadre in momenti opposti. Bergamo arriva da una prestazione generosa ma infruttuosa a Novara e dalla sconfitta in Coppa con Conegliano, mentre Chieri è in evidente crescita: il successo su UYBA e la qualificazione in Coppa Italia hanno rafforzato la fiducia di un gruppo che trova in Nervini e Nemeth riferimenti sempre più solidi. Alla stessa ora, Savino Del Bene Scandicci – Omag-Mt San Giovanni in Marignano appare sulla carta sbilanciata, ma non priva di insidie. Scandicci, seconda forza del campionato, deve smaltire le fatiche della lunga battaglia di Coppa contro Vallefoglia e confermare continuità per difendere la posizione. San Giovanni, invece, cerca segnali di reazione dopo un periodo complicato, consapevole che ogni set conquistato può avere un peso specifico importante.

Il sipario sulla giornata domenicale cala alle 18 con la sfida di cartello: Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara. È un vero esame di maturità per entrambe. Conegliano, pur reduce dalla sconfitta di Milano, ha mostrato solidità e profondità in Coppa Italia contro Bergamo, con una Haak dominante nei momenti chiave. Novara, invece, arriva galvanizzata dal doppio successo su Bergamo in campionato e su Milano in Coppa, con una Tolok in stato di grazia e una Herbots sempre decisiva. È una partita che può dire molto sugli equilibri dell’alta classifica e sul peso specifico delle candidate al titolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 18ma giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 3 gennaio

Ore 16.00 – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 – Wash4green Monviso Volley vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 – Bergamo vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Savino Del Bene Scandicci vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Tv Raisport Hd, diretta streaming su VBTV e Rai Play