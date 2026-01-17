Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 17 gennaio, programma, streaming

Con l’avvicinarsi della conclusione della regular season, la Serie A1 di volley femminile entra in una fase in cui ogni partita inizia a pesare in maniera sempre più evidente. La 20ª giornata, in programma sabato 17 gennaio 2026, accompagna il campionato verso i suoi primi verdetti, con una classifica che comincia a restituire indicazioni più stabili pur lasciando margini di manovra sia nella corsa ai playoff sia nella zona calda. Il turno propone diversi incroci interessanti, ma l’attenzione è inevitabilmente catalizzata dal confronto del Pala BigMat di Firenze tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, una sfida tra due squadre di alta classifica che arrivano all’appuntamento con ambizioni e necessità differenti.

Scandicci si presenta al big match forte del secondo posto con 49 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Conegliano, e di un rendimento che ha mantenuto continuità nel corso delle settimane. Il 3-0 ottenuto nell’ultima giornata sul campo della Uyba, unito al successo europeo centrato con ampio turnover, ha confermato la solidità della squadra di Gaspari, capace di controllare il gioco senza forzare, puntando su organizzazione, equilibrio e una fase break sempre efficace. I numeri dell’ultima uscita parlano chiaro: 51% in attacco, 9 muri punto e appena 11 errori, dati che certificano una gestione lucida del match. Contro Novara servirà però alzare ulteriormente il livello, soprattutto nei momenti chiave. Novara, quinta con 39 punti, arriva a Firenze con l’esigenza di dare continuità al proprio percorso. La squadra piemontese resta una delle più complete del campionato per potenziale offensivo e profondità del roster, ma ha alternato prestazioni convincenti a passaggi più complessi che hanno inciso sulla classifica. In settimana, la battaglia europea persa al tie-break contro il Fenerbahce ha comunque restituito segnali positivi sul piano della competitività. La sfida con Scandicci rappresenta quindi un test importante per rilanciare ambizioni di alta classifica nella parte finale della regular season.

Alle spalle del big match di Firenze, il programma propone altri incontri di rilievo. La capolista Conegliano, prima con 51 punti, ospita al Palaverde un Bergamo in piena corsa playoff. Le venete arrivano dal prezioso successo al tie-break sul campo di Chieri, una gara dispendiosa che ha confermato ancora una volta la capacità di rimanere competitive anche nelle situazioni più complesse. Bergamo, settima con 22 punti, è reduce invece dalla sconfitta al quinto set contro Vallefoglia, una partita che ha mostrato buone soluzioni ma anche qualche difficoltà nella gestione dei finali. Grande attenzione anche alla trasferta della Numia Vero Volley Milano, terza con 43 punti, sul campo della Wash4green Monviso Volley. Milano arriva dal netto 3-0 contro Perugia, una gara controllata grazie a un attacco molto efficiente e a una distribuzione equilibrata dei carichi offensivi, confermandosi una delle squadre più complete del campionato. Monviso, dodicesima con 15 punti, è invece chiamata a muovere la classifica per non restare invischiata nella parte più delicata della graduatoria.

A Torino si affrontano Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Megabox Vallefoglia, rispettivamente quarta e sesta. Chieri arriva dalla battaglia persa contro Conegliano, una partita che ha comunque lasciato indicazioni positive sul piano dell’intensità, mentre Vallefoglia si presenta dopo il successo al quinto set contro Bergamo, mostrando carattere e tenuta mentale. Nella parte bassa della classifica assume un peso specifico rilevante la sfida tra Honda Cuneo Granda Volley e Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Cuneo, decima con 20 punti, cerca riscatto dopo il ko di Firenze, mentre le romagnole, ultime a quota 11, arrivano da una sconfitta combattuta contro Macerata che ha comunque mostrato segnali incoraggianti. Proprio Macerata, nona con 21 punti, ospita la Uyba in un confronto che può incidere sugli equilibri di metà classifica. Chiude il programma Perugia-Firenze, partita importante per consolidare o invertire il trend in una zona di graduatoria che resta ancora fluida.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 20ma giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Sabato 17 gennaio

Ore 19.30 – Honda Cuneo Granda Volley vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.00 – Savino Del Bene Scandicci vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.30 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Eurotek Laica Uyba – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Wash4green Monviso Volley vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Il Bisonte Firenze – Diretta tv su Raisport Hd, diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.30 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV