Dove vedere in tv Italia-Ungheria, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming
Dopo aver perso nettamente al debutto con l’Islanda, è già arrivato il momento della resa dei conti per l’Italia ai Campionati Europei di pallamano 2026. Gli azzurri torneranno in campo domenica 18 gennaio contro l’Ungheria sempre alla Kristianstad Arena di Kristianstad (in Svezia) per il secondo match del gruppo F con la consapevolezza di essere ad un passo dall’eliminazione.
Una nuova sconfitta escluderebbe di fatto la squadra italiana dalla lotta per il passaggio del turno, mentre in caso di pareggio o vittoria ci sarebbe ancora la possibilità di avanzare alla seconda fase del torneo (riservata alle prime due classificate di ogni raggruppamento). Si preannuncia comunque un’impresa complicata per Domenico Ebner e compagni, che partono sfavoriti contro la selezione magiara (vittoriosa nella prima giornata per 29-21 sulla Polonia).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ungheria, secondo impegno degli Azzurri nella fase a gironi degli Europei 2026 di pallamano. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale Youtube di Sky Sport; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ITALIA-UNGHERIA EUROPEI PALLAMANO 2026
Domenica 18 gennaio
Ore 20.30 Italia vs Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Arena
PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena.
Diretta streaming: Sky Go, NOW e canale Youtube Sky Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.