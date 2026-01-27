Dove vedere in tv Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming

Giovedì 29 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il terzo incontro degli Europei 2026. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo D, giocheranno l’ultimi match della fase a gironi contro l’Ungheria. Alla Tivoli Arena di Lubiana (Slovenia), la formazione allenata da Salvo Samperi andrà a caccia del successo.

Il format della competizione prevede che le 16 squadre qualificate suddivise in quattro raggruppamenti da quattro conquistino la qualificazione alle sfide a eliminazione diretta con i primi due posti di ciascun girone.

La compagine tricolore è chiamata a un impegno non semplice al cospetto di una selezione molto dotata dal punto di vista fisico e di buon palleggio. Gli uomini di Samperi, dunque, dovranno mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per centrare il bersaglio grosso.

La partita tra Italia e Ungheria, valida per la fase a gironi degli Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena giovedì 29 gennaio alla Tivoli Arena di Lubiana (Slovenia) a partire dalle ore 20:30. Non è prevista copertura televisiva, mentre sarà possibile seguire il match via streaming su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

DOVE VEDERE ITALIA-UNGHERIA EUROPEI CALCIO A 5 2026 IN TV

Giovedì 29 gennaio

Ore 20:30 Italia vs Ungheria alla Tivoli Arena di Lubiana (Slovenia)

PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA EUROPEI CALCIO A 5: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1

Diretta testuale: OA Sport