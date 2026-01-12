Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

L’esordio, come era ampiamente preventivabile, è stato archiviato con una goleada e diversi spunti interessanti: siamo però solo all’inizio del percorso e bisogna continuare a lavorare. Nella seconda giornata del girone D degli Europei di Belgrado l’Italia affronta la Slovacchia, orario d’inizio previsto domani alle ore 18:00.

La nuova formula del torneo ha abolito i quarti di finale e rende importante ogni singola partita: chi accede alla seconda fase porta con sé i punti guadagnati nella prima. La squadra, pur con qualche pausa fisiologica, sembra aver recepito il messaggio e contro i turchi non si è certamente risparmiata.

Sandro Campagna, costretto a rinunciare ancora a Matteo Iocchi Gratta per l’ultima delle quattro giornate di squalifica subite dopo l’espulsione con la Grecia, continuerà ragionevolmente a ruotare le risorse a propria disposizione per accrescere il minutaggio dei suoi uomini in vista delle sfide decisive e chiederà alla squadra un passo in avanti dal punto di vista della prestazione.

Il match tra Italia e Slovacchia, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, non sarà trasmesso in diretta tv. RaiSport HD proporrà la trasmissione in differita alle 21:55, mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay Sport 1 e da Eurovisionsport.com (visione fruibile gratuitamente previa registrazione). OA Sport vi fornirà la diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ITALIA-SLOVACCHIA EUROPEI PALLANUOTO 2026

Martedì 13 Gennaio

18.00 Prima fase-Girone D: Italia-Slovacchia differita tv RaiSport HD ore 21:55

