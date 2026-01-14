Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

L’urna amica riserva avversari che propongono un livello di difficoltà crescente nelle prime battute del torneo. È Il momento dell’ultimo test prima di tuffarsi a capofitto nella seconda fase della competizione, quella che mette in palio l’accesso alla zona medaglie. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone D degli Europei di pallanuoto, competizione che si svolgerà a Belgrado fino al 25 gennaio, l’Italia sfida la Romania, fischio di inizio previsto domani alle 15:15.

Quello con la formazione allenata dal grande ex Bogdan Rath sta ormai diventando un appuntamento fisso dei grandi eventi internazionali. Le due formazioni si ritrovano faccia a faccia per la quarta occasione consecutiva e un bilancio dei precedenti che pende totalmente dalla parte del Settebello.

Sandro Campagna ritrova la rosa al completo con il rientro dalla squalifica di Matteo Iocchi Gratta e, ragionevolmente, si aspetta un passo in avanti ulteriore dal punto di vista della qualità della prestazione e della capacità di tenere alta la tensione in quella che rappresenta l’ultima uscita prima delle sfide che metteranno in palio il pass per la semifinale.

Il match tra Italia e Romania, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay e da Eurovisionsport.com (visione fruibile gratuitamente previa registrazione). OA Sport vi fornirà la diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ITALIA-ROMANIA EUROPEI PALLANUOTO 2026

Giovedì 15 Gennaio

15.15 Prima fase-Girone D: Italia-Romania diretta tv RaiSport HD

