Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming

Una partita da vincere al di là di tutto. L‘Italia è pronta a tornare in campo agli Europei 2026 di pallamano per giocare la terza gara in programma nella sua agenda a Kristianstad: quella contro la Polonia.

Affrontate Islanda e Ungheria, gli uomini di Bob Hanning – che fanno parte del Gruppo F in questa prima fase del torneo continentale – mettono nel mirino altri 60 minuti, all’interno di un cammino non facile visto il livello della rassegna; contro una squadra abbordabile e in fase di ricostruzione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, terzo e ultimo impegno degli Azzurri nella fase a gironi degli Europei 2026 di pallamano. L’incontro verrà trasmesso insqa diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale Youtube di Sky Sport; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-UNGHERIA EUROPEI PALLAMANO 2026

Martedì 20 gennaio

Ore 18.0o Italia vs Polonia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e canale Youtube Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.