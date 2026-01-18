Dove vedere in tv Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

L’ultimo incrocio diretto ha rappresentato la peggior prestazione nella storia recente di una squadra abituata ad essere un riferimento del panorama sportivo italiano. Il calendario concede ora la possibilità di ipotecare un obiettivo prestigioso senza dover trasformare l’ultima partita in uno spareggio. Nella seconda giornata del girone F degli Europei di Belgrado l’Italia affronta, il fischio di inizio è previsto domani alle 18:00, la Grecia.

Gli azzurri, pur con una squadra in buona parte diversa rispetto a quella schierata nella rassegna iridata, hanno la ghiotta occasione, con una vittoria, di riscattare la débâcle subita nei quarti di finale del Mondiale di Singapore e di mettere una seria ipoteca sul pass per le semifinali.

Contro gli ellenici, formazione che sarà priva dello squalificato Genidounias, capitan Del Lungo e compagni dovranno essere bravi ad imporre il proprio ritmo e a difendere forte sui due centri. Sarà fondamentale, per chi non l’ha mai affrontata, gestire la pressione derivante dall’importanza di un incontro nel quale la posta in palio vale doppio.

L’incontro tra Italia e Grecia, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay e da Eurovisionsport.com (visione fruibile gratuitamente previa registrazione). OA Sport vi fornirà la diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

