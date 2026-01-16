Dove vedere in tv Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

La competizione entra nel vivo con l’inizio delle partite della seconda fase, i due gironi che definiranno il quadro delle semifinaliste. Nella prima giornata del girone F degli Europei di Belgrado l’Italia affronta la Georgia, fischio di inizio previsto domani alle 15:30.

Il successo ottenuto contro la Romania ha consegnato agli azzurri il primato solitario del gruppo D: adesso però si riparte e, pur conservando i punti guadagnati nella prima fase, bisognerà arrivare tra le prime due classificate per arrivare in semifinale.

Quella allenata dal greco Athanasios Kechagias è formazione in possesso di individualità di buon livello e da diversi anni si impegna in un progetto di crescita che, anche grazie alla naturalizzazione di elementi provenienti dai paesi dell’ex Jugoslavia, le consente di accorciare le distanze dal vertice del panorama continentale.

Il match tra Italia e Georgia, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, non sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay Sport 2 e da Eurovisionsport.com (visione fruibile gratuitamente previa registrazione). OA Sport vi fornirà la diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ITALIA-GEORGIA EUROPEI PALLANUOTO 2026

Sabato 17 Gennaio

15.30 Seconda fase-Girone F: Italia-Georgia diretta streaming RaiPlay Sport 2

PROGRAMMA ITALIA-GEORGIA EUROPEI PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, Eurovision Sport

Diretta live testuale: OA Sport