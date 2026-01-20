Dove vedere in tv Italia-Croazia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

Non ci sono i quarti di finale, ma il prossimo appuntamento, per il blasone delle due contendenti e per l’importanza della posta in palio, vale almeno una semifinale di un grande evento internazionale. Nella terza giornata del girone F degli Europei di Belgrado l’Italia affronta, domani alle ore 18:00, la Croazia.

Nell’ennesima edizione di quello che rappresenta uno dei grandi classici della pallanuoto internazionale, gli ultimi due precedenti risalgono alla finale mondiale di Doha risolta ai rigori e al match del girone eliminatorio di Parigi 2024, gli azzurri non possono permettersi il lusso di fare calcoli e devono portare a casa l’intera posta in palio.

La sconfitta contro la Grecia, e la contemporanea vittoria dei croati sulla Turchia, trasformano infatti l’ultima partita della seconda fase in un autentico spareggio: chi vince sfiderà in semifinale la Serbia padrona di casa, chi perde dovrà invece rapidamente smaltire l’amarezza accumulata e concentrarsi sul girone per le posizioni di consolazione.

L’incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay e da Eurovisionsport.com (visione fruibile gratuitamente previa registrazione). OA Sport vi fornirà la diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ITALIA-CROAZIA EUROPEI PALLANUOTO 2026

Mercoledì 21 Gennaio

18.00 Seconda fase-Girone F: Italia-Croazia diretta tv RaiSport HD

