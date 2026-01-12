Sport in tv
Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming, chi parteciperà
È iniziata la settimana che ci accompagnerà verso gli Australian Open 2026 di tennis, e tra le tante manifestazioni che faranno da prologo al primo torneo stagionale del Grand Slam c’è anche il Kooyong Classic, torneo d’esibizione che si terrà a Melbourne da domani, martedì 13, a giovedì 15 gennaio.
Nell’elenco dei partecipanti sono presenti ben tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: il primo arriva da Hong Kong, il secondo dalla United Cup ed il terzo sarà all’esordio stagionale. L’ordine di gioco di ciascuna giornata verrà rilasciato nel pomeriggio precedente.
Il Kooyong Classic 2026 di tennis, torneo d’esibizione, sarà fruibile in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, infine la Diretta Live testuale dei match degli italiani sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO KOOYONG CLASSIC 2026
Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio – Melbourne (Australia)
Partecipanti
Lorenzo Musetti
Flavio Cobolli
Matteo Berrettini
Alexander Bublik
Nick Kyrgios
Karen Khachanov
Learner Tien
Frances Tiafoe
Hubert Hurkacz
Marin Cilic
Zhang Zhizhen
Yunchaokete Bu
Alexandra Eala
Donna Vekic
Priscilla Hon
Daniela Hantuchova
PROGRAMMA KOOYONG CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD.
Diretta streaming: SuperTenniX.
Diretta Live testuale: OA Sport per i match degli italiani.