Biathlon
Dove vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta maschile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming
Oggi, giovedì 15 gennaio, va in scena la seconda giornata di gara della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A Ruhpolding (Germania), storica tappa tedesca del circuito, è in programma la staffetta maschile, con partenza fissata alle ore 14:30.
Messa in archivio la splendida prova a squadre di ieri, in cui l’Italia è giunta seconda e vicinissima alla vittoria, sarà la volta degli uomini competere in staffetta. Formazione del Bel Paese che però non potrà contare sul proprio asso, Tommaso Giacomel, leader della classifica generale del massimo circuito.
Colui che detiene il pettorale giallo non sarà al via, di comune accordo con lo staff tecnico, per tirare un po’ il fiato e prepararsi al meglio alle gare individuali di questo appuntamento. Tenuto conto dell’assenza tra le fila norvegesi di Johan-Olav Botn, Giacomel vuole sfruttare l’occasione e accumulare ulteriore vantaggio su di lui. Per questo, nel quartetto tricolore ci saranno Patrick Braunhofer, Luka Hofer, Elia Zeni e l’esordio stagionale di Nicola Romanin.
La staffetta maschile di Ruhpolding (Germania), gara valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sarà trasmessa quest’oggi dalle 14:30 solo in diretta streaming da Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e da Eurovision Sport. Non è prevista la copertura televisiva. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova.
DOVE VEDERE IL BIATHLON IN TV OGGI
Giovedì 15 gennaio
Ore 14.30: staffetta 4×7.5 km maschile a Ruhpolding (Germania)
PROGRAMMA STAFFETTA FEMMINILE RUHPOLDING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST STAFFETTA MASCHILE RUHPOLDING
1 NOR – NORWAY 1
1-1 r DALE-SKJEVDAL Johannes
1-2 g LAEGREID Sturla Holm
1-3 y ULDAL Martin
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
2 FRA – FRANCE
2-1 r CLAUDE Fabien
2-2 g JACQUELIN Emilien
2-3 y FILLON MAILLET Quentin
2-4 b PERROT Eric
3 SWE – SWEDEN
3-1 r BRANDT Viktor
3-2 g NELIN Jesper
3-3 y PONSILUOMA Martin
3-4 b SAMUELSSON Sebastian
4 GER – GERMANY 2
4-1 r STRELOW Justus
4-2 g RIETHMUELLER Danilo
4-3 y ZOBEL David
4-4 b NAWRATH Philipp
5 USA – UNITED STATES
5-1 r DOHERTY Sean
5-2 g GERMAIN Maxime
5-3 y SCHOMMER Paul
5-4 b WRIGHT Campbell
6 ITA – ITALY
6-1 r BRAUNHOFER Patrick
6-2 g HOFER Lukas
6-3 y ZENI Elia
6-4 b ROMANIN Nicola
7 CZE – CZECHIA 3
7-1 r MIKYSKA Tomas
7-2 g MARECEK Jonas
7-3 y HORNIG Vitezslav
7-4 b KRCMAR Michal
8 EST – ESTONIA
8-1 r ZAHKNA Rene
8-2 g SIIMER Kristo
8-3 y KEHVA Mark-Markos
8-4 b KULBIN Jakob
9 UKR – UKRAINE
9-1 r LESIUK Taras
9-2 g MANDZYN Vitalii
9-3 y BORKOVSKYI Bohdan
9-4 b PIDRUCHNYI Dmytro
10 SUI – SWITZERLAND 4
10-1 r STALDER Sebastian
10-2 g HARTWEG Niklas
10-3 y FINELLO Jeremy
10-4 b BURKHALTER Joscha
11 SLO – SLOVENIA
11-1 r DOVZAN Miha
11-2 g VIDMAR Anton
11-3 y REPNIK Matic
11-4 b PLANKO Lovro
12 FIN – FINLAND
12-1 r HIIDENSALO Olli
12-2 g KLEMETTINEN Jimi
12-3 y INVENIUS Otto
12-4 b SEPPALA Tero
13 POL – POLAND 5
13-1 r GUNKA Jan
13-2 g GALICA Grzegorz
13-3 y BADACZ Konrad
13-4 b SUCHODOLSKI Fabian
14 CAN – CANADA
14-1 r RUNNALLS Adam
14-2 g PLETZ Logan
14-3 y FLEMING Jasper
14-4 b CONNELLY Zachary
15 KAZ – KAZAKHSTAN
15-1 r KIREYEV Vladislav
15-2 g MUKHIN Alexandr
15-3 y BAUER Kirill
15-4 b KURALES Vadim
16 ROU – ROMANIA 6
16-1 r SHAMAEV Dmitrii
16-2 g BUTA George
16-3 y COLTEA George
16-4 b FLORE Raul
17 BEL – BELGIUM
17-1 r LANGER Thierry
17-2 g PARMANTIER Sam
17-3 y BEAUVAIS Cesar
17-4 b CLAUDE Florent
18 LTU – LITHUANIA
18-1 r CIGAK Nikita
18-2 g STROLIA Vytautas
18-3 y FOMIN Maksim
18-4 b DINDA Darius
19 BUL – BULGARIA 7
19-1 r TODEV Blagoy
19-2 g ILIEV Vladimir
19-3 y VASILEV Konstantin
19-4 b ZASHEV Vasil
20 AUT – AUSTRIA
20-1 r UNTERWEGER Dominic
20-2 g EDER Simon
20-3 y HASLINGER Lukas
20-4 b KOMATZ David
21 LAT – LATVIA
21-1 r RASTORGUJEVS Andrejs
21-2 g BIRKENTALS Renars
21-3 y PATRIJUKS Aleksandrs
21-4 b MISE Edgars
22 MDA – MOLDOVA 8
22-1 r MAGAZEEV Pavel
22-2 g MAKAROV Maksim
22-3 y USOV Mihail
22-4 b USOV Andrei