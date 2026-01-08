Dove vedere in tv i Mondiali cross di atletica 2026: orari, programma, streaming

Appuntamento fissato sabato 10 gennaio per i Campionati Mondiali 2026 di cross, che si terranno sui pratoni di Tallahassee (Stati Uniti). La località della Florida ospiterà di fatto il primo grande evento internazionale del nuovo anno per l’atletica, con in programma nel complesso cinque gare (quattro individuali ed una staffetta) con in palio le medaglie.

Oltre alle prove senior, entrambe sulla distanza dei 10 chilometri, sono previste anche le gare Under 20 (8 km per gli uomini, 6 km per le donne) e la staffetta mista. In base ai risultati delle competizioni individuali (ottenuti dai primi quattro rappresentanti di un Paese al traguardo) verranno stilate inoltre le graduatorie a squadre delle varie categorie. L’Italia ha deciso di rinunciare alla trasferta oltreoceano, quindi non ci saranno atleti azzurri a Tallahassee.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali cross 2026. La rassegna iridata di corsa campestre verrà trasmessa dalle ore 17.00 in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play, mentre tutte le gare saranno disponibili in streaming su Eurovision Sport.

CALENDARIO MONDIALI CROSS 2026

Sabato 10 gennaio

15.45 Staffetta mista

16.20 Under 20 femminile

16.55 Under 20 maschile

17.35 Seniores femminile

18.20 Seniores maschile

PROGRAMMA MONDIALI CROSS 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 17.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Eurovision Sport; Rai Play dalle ore 17.00.