Dove vedere in tv Firenze-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

La 22ª giornata della Serie A1 femminile propone al Pala BigMat domenica 1 febbraio alle 17.00 una sfida di grande interesse tra Il Bisonte Firenze e la Numia Vero Volley Milano, due squadre con ambizioni differenti ma entrambe chiamate a dare continuità al proprio percorso in questa fase delicata della stagione.

Firenze arriva all’appuntamento dopo il 3-0 subito a San Giovanni in Marignano, un risultato che ha rallentato la corsa delle toscane verso una salvezza anticipata ma che non ha compromesso una classifica ancora rassicurante. Con 24 punti, Il Bisonte occupa la settima posizione e ha margine sulla zona rossa, ma il calendario impone di continuare a fare punti per evitare rischi nel finale di regular season. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Chiavegatti cercherà una prestazione di grande intensità, facendo leva su organizzazione difensiva, qualità in cambio palla e gestione dei momenti chiave, elementi che hanno spesso permesso alle fiorentine di restare in partita anche contro avversarie di alto livello.

Di fronte ci sarà una Milano lanciata e con il morale alto. Le lombarde, terze in classifica con 49 punti, sono reduci da una settimana molto positiva, culminata con il successo europeo 3-1 sul campo dell’Olympiacos, che ha confermato la solidità del gruppo anche lontano dall’Italia. In campionato, la formazione di Lavarini resta pienamente in corsa per il podio e non può permettersi passi falsi, con l’obiettivo di mantenere il contatto con Scandicci e Conegliano in vista dei playoff.

Dal punto di vista tecnico, Milano può contare su un roster profondo e su un equilibrio che le consente di gestire bene i momenti di difficoltà, mentre Firenze dovrà puntare su continuità in ricezione e lucidità nelle fasi di break per provare a mettere pressione a una delle squadre più complete del torneo. Nel match d’andata le lombarde si erano imposte 3-1, ma il contesto del Pala BigMat e le diverse motivazioni in classifica rendono la gara tutt’altro che scontata.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala BigMat di Firenze domenica 1 febbraio con inizio alle 17.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Il Bisonte Firenze e Numia Vero Volley Milano.

A CHE ORA LA SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 1 febbraio – Pala BigMat di Firenze

Ore 17.00 Il Bisonte Firenze Vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista diretta tv

Diretta streaming: Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.