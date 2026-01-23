Dove vedere in tv Conegliano-Novara, Coppa Italia volley femminile 2026: orario semifinale, programma, streaming

Conegliano e Novara si affronteranno nella prima semifinale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 24 gennaio (ore 15.30) alla Inalpi Arena di Torino. Si preannuncia una partita davvero infuocata tra le detentrici del trofeo e le arrembanti piemontesi che, dopo aver messo paura alla corazzata veneta nel recente scontro diretto in Serie A1, proveranno a fare lo sgambetto in una partita da dentro o fuori.

Impegno decisamente probante per le Pantere, che inseguono il settimo sigillo consecutivo nella competizione e che puntano al primo trofeo della stagione, dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro Milano e la finale del Mondiale per Club contro Scandicci. Le Zanzare proveranno a ritornare in finale dopo quattro anni, nel 2022 perse proprio contro l’Imoco, contro cui ebbe la meglio nel 2018 e nel 2019. In palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente di Scandicci-Chieri.

A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Tra le fila della formazione allenata da Lorenzo Bernardi spiccano la bomber Tatiana Tolok, i martelli Lina Alsmeier e Britt Herbots (con Mayu Ishikawa a disposizione), la centrale Sara Bonifacio, la regista Carlotta Cambi, il libero Giulia De Nardi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, semifinale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA, COPPA ITALIA VOLLEY

Sabato 24 gennaio

Ore 15.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.