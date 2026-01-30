Dove vedere in tv Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Domenica 1° febbraio (ore 17.00) si giocherà Conegliano-Macerata, incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia e aver affrontato le turche dello Zeren Spor Ankara in Champions League, le Campionesse d’Europa si ritufferanno in campionato con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica dall’attacco di Scandicci, al momento staccata di tre lunghezze quando mancano cinque turni al termine della regular season.

Le marchigiane tornano in campo a due settimane di distanza dal ko casalingo contro Chieri, sono in piena lotta per accedere ai playoff ma devono stare attente anche alle spalle visto che hanno soltanto quattro punti di margine sulla zona retrocessione. Daniele Santarelli potrà fare affidamento sul suo sestetto tipo: l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Tra le fila di Macerata si distinguono Isidora Kockarevic, Suvi Katriina Kokkonen, Alessia Mazzon, Clara Decortes.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Macerata, incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO CONEGLIANO-MACERATA VOLLEY

Domenica 1° febbraio

Ore 17.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-MACERATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.