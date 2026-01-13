Dove vedere in tv Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Giovedì 14 gennaio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Dresda, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per fronteggiare la compagina tedesca, già travolta per 3-0 nel confronto d’andata a domicilio. Le Campionesse d’Europa guidano il gruppo D con tre vittorie (8 punti) e andranno a caccia del quarto successo, fondamentale nella rincorsa al primo posto nel girone.

La corazzata veneta ha ingaggiato un testa a testa con le turche dello Zeren Spor Ankara e dunque sarà fondamentale arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibile per puntare alla qualificazione diretta ai quarti di finale. Coach Daniele Santarelli potrebbe operare un po’ di turnover nel sestetto tipo in cui figurano l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, , la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Dresda, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-DRESDA VOLLEY

Giovedì 15 gennaio

Ore 20.30 A. Carraro Prosecco Doc Conegliano vs Dresda SC – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CONEGLIANO-DRESDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.