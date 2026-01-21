Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Nel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, che sfideranno la coppia composta dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens.

Il match sarà il primo del programma di giornata sul Court 5, ed avrà inizio a partire dall’1.00 ora italiana. Non ci sono precedenti tra le due coppie: ad inizio stagione Ho e Jebens hanno giocato assieme sia ad Hong Kong che ad Adelaide, fermandosi in entrambi i casi agli ottavi.

La diretta tv del match degli azzurri degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 20 gennaio

Court 5

Dall’1.00 ora italiana

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 7) – Ho Ray/Hendrik Jebens (Cina Taipei/Germania)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.