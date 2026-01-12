Dove vedere in tv Berrettini-Tien, Kooyong Classic 2026: orario, programma, streaming

Martedì 13 gennaio torneremo a vedere in campo Matteo Berrettini. Il tennista romano ha scelto di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio, optando per una lunga fase di preparazione. Berrettini si è allenato a Dubai, dove ha avuto anche modo di condividere il campo con Jannik Sinner, con l’obiettivo di farsi trovare pronto soprattutto dal punto di vista fisico.

Negli ultimi anni gli infortuni hanno spesso limitato la continuità del suo tennis. Per il 2026 Berrettini spera finalmente di vivere una stagione più regolare, con un numero adeguato di partite che gli permetta di risalire la classifica e occupare una posizione più in linea con il suo valore. Il suo esordio stagionale avverrà al Kooyong Classic 2026, torneo-esibizione che si disputa a Melbourne ed è tradizionalmente utilizzato come evento di preparazione agli Australian Open.

L’azzurro scenderà in campo nel secondo match di giornata, con lo schedule che prenderà il via a partire dalle ore 00:30 italiane, contro l’americano Learner Tien. Il giovane statunitense è considerato uno dei prospetti più interessanti del circuito: nel 2025 si è messo in evidenza conquistando il primo titolo ATP a Metz e raggiungendo la finale dell’ATP 500 di Pechino, dove è stato sconfitto da Sinner. I due si sono affrontati una sola volta in carriera, proprio a Metz lo scorso anno, con la vittoria di Tien per 5-7 6-2 6-3.

La partita tra Matteo Berrettini e Learner Tien, valida per la prima giornata del Kooyong Classic 2026 di Melbourne (Australia), si giocherà martedì 13 gennaio e sarà il secondo incontro in programma sul campo centrale, con inizio degli incontri dalle ore 00:30 italiane. La diretta TV di Berrettini-Tien sarà trasmessa su SuperTennis HD. La diretta streaming sarà disponibile su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport garantirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

BERRETTINI-TIEN KOOYONG CLASSIC 2026

Martedì 13 gennaio (orari italiani)

CENTRALE – Inizio alle 00:30

1. Donna Vekic (CRO) vs Priscilla Hon (AUS)

A seguire

2. Learner Tien (USA) vs Matteo Berrettini (ITA)

A seguire

3. Nick Kyrgios (AUS) vs Zhang Zhizhen (CHN)

Non prima delle 05:30

4. Karen Khachanov (RUS) vs Frances Tiafoe (USA)

PROGRAMMA BERRETTINI-TIEN KOOYONG CLASSIC 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport