Dove vedere in tv Berrettini-De Minaur, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Lunedì 19 gennaio Matteo Berrettini dovrebbe esordire negli Australian Open 2026. Il sorteggio gli ha riservato un avversario complicato al primo turno: l’australiano Alex de Minaur. Il match è previsto sul campo della Rod Laver Arena, in sessione diurna australiana (non prima delle 03:30 italiane).

L’uso del condizionale, però, non è casuale. Il romano, infatti, non ha preso parte all’ultima esibizione che aveva in programma ieri con Flavio Cobolli e oggi ha saltato l’appuntamento con la stampa. Stando a quello che si sa, Matteo non sta benissimo. Da capire l’entità del problema e sarà in grado di recuperare.

Certo, presentarsi in non perfette condizione fisiche contro un avversario come de Minaur non è certo il miglior modo possibile per sfidare il padrone di casa. Un rivale che però il classe ’96 del Bel Paese ha dimostrato in passato di saper affrontare e battere con le sue armi. Si spera, a questo punto, di vederlo in campo.

La partita tra Matteo Berrettini e l'australiano Alex de Minaur, come tutte quelle degli degli Australian Open, godrà della copertura solo in streaming di Eurosport1 HD o Eurosport2 HD, oltre ovviamente a Discovery+ e HBO Max, le piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale.

BERRETTINI-DE MINAUR AUSTRALIAN OPEN 2026

Lunedì 19 gennaio (orari italiani)

ROD LAVER ARENA – Inizio alle 01:30

1. [3] Coco Gauff (USA) vs Kamilla Rakhimova (UZB)

A seguire non prima delle 03:30

2. Matteo Berrettini (ITA) vs [6] Alex de Minaur (AUS)

Non prima delle 09:00

3. Yue Yuan (CHN) vs [2] Iga Swiatek (POL)

A seguire

4. Pedro Martinez (ESP) vs [4] Novak Djokovic (SRB)

PROGRAMMA BERRETTINI-DE MINAUR AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport