Dove vedere in tv Arnaldi-Altmaier, ATP Brisbane 2026: orario, programma, streaming

Domani, lunedì 5 gennaio, proseguirà l’ATP 250 di Brisbane, torneo combined, e ci sarà l’esordio nel primo turno del tabellone principale si singolare maschile dell’azzurro Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser, che affronterà il tedesco Daniel Altmaier.

L’incontro si disputerà sul Court 10 e sarà il terzo a partire dalle ore 2.00 italiane, dopo il match di doppio tra Gonzalez/Rojer e Demoliner/Mpetshi Perricard e quello di singolare tra James Duckworth ed Alex Michelsen. L’unico precedente tra l’azzurro ed il teutonico sorride ad Arnaldi, che lo scorso anno vinse nei 32mi a Washington con lo score di 4-6 6-2 7-6 (2).

Il match tra Matteo Arnaldi e Daniel Altmaier del torneo di Brisbane potrebbe non essere prodotto televisivamente, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Sport Tennis. Potrebbe non esserci neppure la diretta streaming, dato che non ci sarà copertura da parte di Tennis TV. I match del campo principale, invece, saranno visibili su Sky Go e NOW. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP BRISBANE 2026

Lunedì 5 gennaio – Court 10

Dalle ore 2.00 italiane

Santiago Gonzalez/Jean-Julien Rojer (Messico/Paesi Bassi)-Marcelo Demoliner/Giovanni Mpetshi Perricard (Brasile/Francia)

A seguire

James Duckworth (Australia, Q)-Alex Michelsen (USA)

A seguire

Matteo Arnaldi (Italia, LL)-Daniel Altmaier (Germania)

PROGRAMMA ATP BRISBANE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: il match potrebbe non essere prodotto televisivamente, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: il match potrebbe non essere prodotto per lo streaming, trattandosi di un campo laterale. I match del campo principale saranno trasmessi da Sky Go e NOW. Non ci sarà copertura da parte di Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.