Sport in tv
Dove vedere in tv Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streaming
Il secondo turno del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis si aprirà domani, mercoledì 21 gennaio: tornerà in campo a Melbourne il numero 1 del seeding e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale sarà opposto al tedesco Yannick Hanfmann.
Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena e sarà il secondo del programma, che si aprirà all’1.30 ora italiana con il singolare femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la qualificata cinese Bai Zhuoxuan, mentre lo spagnolo ed il teutonico scenderanno in campo comunque non prima delle 4.00 ora italiana.
La diretta tv del match dell’iberico del secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Mercoledì 21 gennaio
Rod Laver Arena
Dall’1.30 ora italiana
Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Bai Zhuoxuan (Cina, Q)
Non prima delle 4.00 ora italiana
Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Yannick Hanfmann (Germania)
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.